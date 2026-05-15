Seiwa Electric MFG öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Seiwa Electric MFG hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 20,51 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 36,59 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,78 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 7,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,24 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at