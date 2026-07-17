SEIWA: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

SEIWA gab am 15.07.2026 die Zahlen für das am 31.05.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 68,43 JPY gegenüber 17,39 JPY je Aktie im Vorjahr.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 8,01 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte SEIWA einen Umsatz von 7,77 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at