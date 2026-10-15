SEIWA stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SEIWA hat am 14.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 14,84 JPY vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei SEIWA ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 14,84 JPY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SEIWA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,10 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,88 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at