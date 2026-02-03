Parts Aktie

03.02.2026 18:05:40

Seizert Capital Partners Buys Another $15 Million of Auto Parts Juggernaut LKQ

According to a SEC filing dated Feb. 2, 2026, Seizert Capital Partners, LLC increased its position in LKQ (NASDAQ:LKQ) by 503,998 shares during the fourth quarter. The estimated transaction value was $15.20 million based on quarterly average pricing. The value of the LKQ stake at quarter-end rose by $14.65 million to $65.80 million, a change reflecting both additional shares and price fluctuations.After the purchase, LKQ now 2.78% of Seizert Capital Partners’ 13F reportable AUM.As of Feb. 2, 2026, LKQ shares were trading at $32.52, down 11.1% over the past year and underperforming the S&P 500 by 25 percentage points.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
