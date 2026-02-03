Parts Aktie
WKN DE: A3CQ4X / ISIN: FR0014003MK2
|
03.02.2026 18:05:40
Seizert Capital Partners Buys Another $15 Million of Auto Parts Juggernaut LKQ
According to a SEC filing dated Feb. 2, 2026, Seizert Capital Partners, LLC increased its position in LKQ (NASDAQ:LKQ) by 503,998 shares during the fourth quarter. The estimated transaction value was $15.20 million based on quarterly average pricing. The value of the LKQ stake at quarter-end rose by $14.65 million to $65.80 million, a change reflecting both additional shares and price fluctuations.After the purchase, LKQ now 2.78% of Seizert Capital Partners’ 13F reportable AUM.As of Feb. 2, 2026, LKQ shares were trading at $32.52, down 11.1% over the past year and underperforming the S&P 500 by 25 percentage points.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Parts Holding Europe SAS
Analysen zu Parts Holding Europe SAS
Aktien in diesem Artikel
|Capital Partners S.A.
|3,76
|-5,76%
|LKQ Corp.
|29,00
|4,32%
