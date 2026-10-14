Sejal Glass: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sejal Glass hat am 13.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 12,52 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7,95 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 1,38 Milliarden INR gegenüber 1,04 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at