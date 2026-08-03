Sejal Glass legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sejal Glass hat sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,27 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,33 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Sejal Glass im vergangenen Quartal 1,18 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 52,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sejal Glass 771,5 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at