Sejal Glass präsentierte Quartalsergebnisse

Sejal Glass hat am 25.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 9,94 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,75 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sejal Glass im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 69,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,15 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 675,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 27,42 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 10,85 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 3,97 Milliarden INR – ein Plus von 62,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Sejal Glass 2,44 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at