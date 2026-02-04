|
04.02.2026 06:31:28
Sejal Glass veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Sejal Glass stellte am 02.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,86 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sejal Glass ein EPS von 3,34 INR je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 63,63 Prozent auf 1,01 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 616,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.
