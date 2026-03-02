SEJIN HEAVY INDUSTRIES gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SEJIN HEAVY INDUSTRIES hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 622,44 KRW. Im Vorjahresviertel hatte SEJIN HEAVY INDUSTRIES 263,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 115,65 Milliarden KRW – ein Plus von 3,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SEJIN HEAVY INDUSTRIES 111,31 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1052,68 KRW beziffert, während im Vorjahr 200,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahr hat SEJIN HEAVY INDUSTRIES im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 14,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 402,69 Milliarden KRW. Im Vorjahr waren 352,38 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 380,00 KRW je Aktie sowie einem Umsatz von 406,80 Milliarden KRW gelegen.

