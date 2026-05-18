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18.05.2026 06:31:29
SEJIN HEAVY INDUSTRIES legte Quartalsergebnis vor
SEJIN HEAVY INDUSTRIES präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 248,00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 229,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat SEJIN HEAVY INDUSTRIES im vergangenen Quartal 87,24 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SEJIN HEAVY INDUSTRIES 98,50 Milliarden KRW umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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