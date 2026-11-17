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17.11.2026 06:31:28
SEJIN HEAVY INDUSTRIES legte Quartalsergebnis vor
SEJIN HEAVY INDUSTRIES veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS lag bei 126,00 KRW. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 126,00 KRW ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 83,47 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 90,37 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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