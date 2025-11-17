|
Sejong Industrial informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Sejong Industrial äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 872,00 KRW. Im Vorjahresviertel waren 18,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Sejong Industrial mit einem Umsatz von insgesamt 468,77 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 439,87 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 6,57 Prozent gesteigert.
