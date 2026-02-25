Sejong Industrial: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Sejong Industrial hat am 23.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 18,43 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sejong Industrial -48,000 KRW je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sejong Industrial in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 493,07 Milliarden KRW im Vergleich zu 450,96 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2464,53 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1247,00 KRW erwirtschaftet worden.

Sejong Industrial hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1 896,88 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 1 816,60 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2918,00 KRW und einen Umsatz von 1 869,20 Milliarden KRW in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at