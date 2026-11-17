Sejong Industrial hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 72,00 KRW. Im Vorjahresquartal waren 872,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 508,01 Milliarden KRW – ein Plus von 8,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sejong Industrial 468,77 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at