Sejong Industrial stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sejong Industrial ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sejong Industrial die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1419,00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 827,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sejong Industrial im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 484,79 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 453,59 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at