Sekerbank T A S präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sekerbank T A S lud am 17.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 0,05 TRY. Im letzten Jahr hatte Sekerbank T A S einen Gewinn von 0,350 TRY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,40 Milliarden TRY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,54 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,830 TRY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Sekerbank T A S ein Gewinn pro Aktie von 1,49 TRY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 42,48 Prozent auf 41,95 Milliarden TRY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 29,44 Milliarden TRY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at