SEKI zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SEKI gab am 06.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 17,33 JPY. Im letzten Jahr hatte SEKI einen Gewinn von 19,73 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,08 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 3,22 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at