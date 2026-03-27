Sekichu hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sekichu hat am 25.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,55 JPY, nach 7,00 JPY im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Sekichu 8,05 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,89 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 73,04 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 91,53 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 31,87 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 31,48 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at