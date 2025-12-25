Sekichu zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sekichu präsentierte am 24.12.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 7,41 JPY gegenüber 19,38 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,77 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,72 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,94 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at