|
25.12.2025 06:31:28
Sekichu zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Sekichu präsentierte am 24.12.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 7,41 JPY gegenüber 19,38 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,77 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,72 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,94 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!