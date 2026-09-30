Sekichu zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sekichu hat am 29.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 27,18 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 21,65 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Sekichu mit einem Umsatz von insgesamt 7,74 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,28 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 6,51 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at