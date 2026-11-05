Sekido: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Sekido hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 82,33 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -50,490 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1,01 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 31,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,47 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at