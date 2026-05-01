Sekisui Chemical informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sekisui Chemical hat am 28.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 2,14 USD gegenüber 1,06 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,89 Prozent auf 2,23 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,25 Milliarden USD gelegen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 6,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 6,43 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Sekisui Chemical 8,69 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,07 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 8,51 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at