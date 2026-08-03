Sekisui Chemical legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sekisui Chemical äußerte sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 31,69 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 31,61 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 332,97 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 305,15 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at