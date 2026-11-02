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02.11.2026 06:31:29
Sekisui Chemical öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Sekisui Chemical hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 54,47 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 44,86 JPY erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite standen 368,74 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 324,65 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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