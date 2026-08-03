Sekisui Chemical präsentierte Quartalsergebnisse

Sekisui Chemical präsentierte am 31.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,99 USD. Im Vorjahresviertel hatte Sekisui Chemical 1,09 USD je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,01 Prozent auf 2,09 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,11 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at