Sekisui Chemical stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sekisui Chemical hat am 29.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 39,15 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 61,22 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sekisui Chemical in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 330,11 Milliarden JPY im Vergleich zu 326,29 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at