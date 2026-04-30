Sekisui Chemical: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sekisui Chemical lud am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 67,08 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Sekisui Chemical 32,17 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 349,37 Milliarden JPY – ein Plus von 2,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sekisui Chemical 342,41 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 182,70 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 195,93 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1 309,28 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1 297,75 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at