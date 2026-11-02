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02.11.2026 06:31:29
Sekisui Chemical: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Sekisui Chemical stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 USD. Im Vorjahresviertel hatte Sekisui Chemical 1,52 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,32 Milliarden USD – ein Plus von 5,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sekisui Chemical 2,20 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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