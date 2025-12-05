|
05.12.2025 06:31:29
Sekisui House: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Sekisui House lud am 04.12.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 70,13 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 64,57 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 920,30 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 8,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 003,89 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
