11.09.2026 06:31:28

Sekisui House gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sekisui House lud am 10.09.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.

Das EPS lag bei 102,69 JPY. Im letzten Jahr hatte Sekisui House einen Gewinn von 105,27 JPY je Aktie eingefahren.

Sekisui House hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1 056,77 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 121,36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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