Sekisui House gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Sekisui House präsentierte am 10.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,64 USD gegenüber 0,720 USD im Vorjahresquartal.

Sekisui House hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,59 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 14,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,71 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at