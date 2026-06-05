Sekisui House stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sekisui House stellte am 04.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 90,21 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sekisui House 51,49 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 908,88 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 894,04 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at