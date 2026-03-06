|
Sekisui House: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Sekisui House gab am 05.03.2026 die Zahlen für das am 31.01.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 131,18 JPY, nach 81,59 JPY im Vorjahresvergleich.
Sekisui House hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1 262,21 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1 195,57 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 358,07 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 335,95 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 3,43 Prozent auf 4 197,92 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 4 058,58 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
