15.05.2026 06:31:29

Sekisui Jushi: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sekisui Jushi hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 52,33 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 57,74 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,72 Prozent auf 23,58 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22,52 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 130,51 JPY. Im Vorjahr waren 112,06 JPY je Aktie erzielt worden.

Sekisui Jushi hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 78,16 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 74,23 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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