02.02.2026 06:31:29
Sekisui Jushi stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Sekisui Jushi hat am 30.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 41,86 JPY gegenüber 24,28 JPY im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 19,59 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 4,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18,66 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
