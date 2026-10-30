Sekisui Jushi: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Sekisui Jushi präsentierte am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 65,87 JPY. Im letzten Jahr hatte Sekisui Jushi einen Gewinn von 27,83 JPY je Aktie eingefahren.

Sekisui Jushi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18,24 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,45 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at