02.02.2026 06:31:29
Sekisui Plastics: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Sekisui Plastics äußerte sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 23,08 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sekisui Plastics 8,75 JPY je Aktie verdient.
Sekisui Plastics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24,69 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 29,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,91 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
