Sekisui Plastics informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sekisui Plastics gab am 31.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 39,38 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sekisui Plastics 6,85 JPY je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sekisui Plastics in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 19,87 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 25,61 Milliarden JPY im Vergleich zu 31,96 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at