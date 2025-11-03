Sekisui Plastics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sekisui Plastics hat am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -83,01 JPY. Ein Jahr zuvor waren -10,940 JPY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,29 Prozent auf 33,76 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 35,27 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at