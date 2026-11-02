Sekisui Plastics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sekisui Plastics hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 18,73 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -83,010 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 19,57 Prozent auf 27,15 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Sekisui Plastics 33,76 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at