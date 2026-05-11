Sekisui Plastics: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Sekisui Plastics hat am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 100,23 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sekisui Plastics -138,840 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23,53 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 28,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,11 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Sekisui Plastics hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 47,15 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -138,280 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Sekisui Plastics im vergangenen Geschäftsjahr 113,94 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sekisui Plastics 137,07 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at