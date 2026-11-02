SEKO: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

SEKO lud am 30.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,07 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SEKO 0,080 PLN je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 54,8 Millionen PLN in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SEKO einen Umsatz von 52,2 Millionen PLN eingefahren.

Redaktion finanzen.at