SEKO stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SEKO hat am 23.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,96 PLN beziffert, während im Vorjahresquartal 0,840 PLN je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SEKO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 81,8 Millionen PLN. Im Vorjahresviertel waren 78,2 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,49 PLN präsentiert. Im Vorjahr hatte SEKO ein EPS von 1,43 PLN je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat SEKO im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 243,37 Millionen PLN. Im Vorjahr waren 235,22 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at