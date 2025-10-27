SEKO: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

SEKO lud am 24.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,08 PLN präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,060 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 52,2 Millionen PLN vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SEKO 52,0 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at