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23.04.2026 06:31:29
Sekur Private Data informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Sekur Private Data hat am 20.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0,1 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sekur Private Data einen Umsatz von 0,1 Millionen CAD eingefahren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,020 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Mit einem Umsatz von 0,41 Millionen CAD, gegenüber 0,48 Millionen CAD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 14,58 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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