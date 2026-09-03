Sekur Private Data öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sekur Private Data hat am 31.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 18,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at