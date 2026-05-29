SEL Manufacturing Company: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SEL Manufacturing Company ließ sich am 28.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SEL Manufacturing Company die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 12,63 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -12,090 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 18,51 Prozent auf 23,2 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 28,4 Millionen INR gelegen.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 50,660 INR beziffert. Im Vorjahr waren -39,450 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 154,31 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 53,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 328,56 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at