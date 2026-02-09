SEL Manufacturing Company: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

SEL Manufacturing Company hat sich am 07.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 12,30 INR. Im Vorjahresquartal waren -4,820 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SEL Manufacturing Company in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 54,64 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 20,5 Millionen INR im Vergleich zu 45,2 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at