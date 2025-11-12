SEL Manufacturing Company: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

SEL Manufacturing Company hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 13,34 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -13,000 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat SEL Manufacturing Company 53,1 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 48,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.

