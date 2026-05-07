Selan Exploration Technology gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Selan Exploration Technology stellte am 04.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 10,83 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 10,48 INR je Aktie generiert.

Selan Exploration Technology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,02 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 65,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 617,2 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 25,49 INR, nach 48,67 INR im Vorjahresvergleich.

Der Jahresumsatz wurde auf 2,79 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 2,58 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at